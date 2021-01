All Nippon Helicopter sera l'opérateur de lancement du H160 au Japon

Le premier exemplaire du H160 d'Airbus Helicopters destiné à l'opérateur japonais All Nippon Helicopter (ANH), filiale de la compagnie aérienne All Nippon Airways (ANA), vient d'effectuer un premier vol d'essai à Marignane d'une durée de 95 minutes.



La certification japonaise du nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'Airbus est attendue prochainement.



ANH exploite une flotte comprenant déjà six AS365 et cinq H135 pour les besoins des chaînes de télévision japonaises. Le nouveau H160 viendra d'ailleurs remplacer l'un des Dauphin d'ANH.



Airbus a également précisé que le nouvel hélicoptère sera modifié au sein des installations d'Airbus Helicopters à Kobe avant sa mise en service pour accueillir des équipements spécialisés.



(Photo © Airbus Helicopters)