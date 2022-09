All Nippon Airways sera le client de lancement de la solution Insight Accelerator de Boeing

(MRO Asia-Pacific) La compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (ANA) sera l'opérateur de lancement de la solution Insight Accelerator (IA) de Boeing, une nouvelle solution numérique basée sur le cloud utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité opérationnelle et éviter les interruptions de service à fort impact.



Boeing annonce avoir développé cette plateforme après des décennies d'expérience dans le soutien de la flotte mondiale.



L'avionneur américain précise qu'avec des algorithmes prédictifs pour la détection d'anomalies, Insight Accelerator permet ainsi aux compagnies aériennes de prendre des mesures proactives de maintenance et de réparation afin d'éviter les retards imprévus.



« Alors que la dernière génération d'avions commerciaux comme le 787 génère une grande quantité de données de vol, de nombreux opérateurs ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour gérer et exploiter ces informations » explique Boeing.



ANA a été l'opérateur de lancement du programme Dreamliner et est un client de lancement de la famille 777X. Elle exploite actuellement plus de 170 appareils Boeing. dont la plus importante flotte de 787 au monde avec 77 exemplaires des trois variantes.



(Photo © ANA)