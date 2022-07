Alioune Badara Fall, quatrième PDG d'Air Sénégal en 5 ans

Air Sénégal n'a pas renouvelé sa confiance au PDG Ibrahim Kane. Ce dernier a été limogé à l'issue du Conseil d'administration du mardi 12 juillet. Il avait pris les commandes de la compagnie en avril 2019 en remplacement de Philip Bohn. Ibrahim Kane cède son fauteuil à Alioune Badara Fall, qui devient le quatrième PDG de la compagnie en 5 ans. Alioune Badara Fall cumule plus de 30 ans d'expérience en tant que pilote à Air Sénégal, Sénégal Airlines et Royal Air Maroc. Il était jusqu'ici conseiller technique au ministère du Tourisme et des Transports aériens.