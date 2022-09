Alice d'Eviation fait son premier vol

C'est un petit vol pour Eviation mais un grand vol pour l'aviation électrique. Alice, le démonstrateur technologique d'avion régional électrique d'Eviation, a réalisé son premier vol le 27 septembre, décollant de l'aéroport Grant County (Nouveau Mexique) pour un vol de 8 minutes ayant atteint une altitude de 3 500 pieds.



« Aujourd'hui, nous entrons dans la prochaine ère de l'aviation - nous avons réussi à électriser les cieux avec le premier vol inoubliable d'Alice », s'est réjoui Gregory Davis, le CEO d'Eviation.



Alice est un appareil de neuf places qui s'adressera au marché régional, aux aéroports peu desservis en raison de contraintes de bruit ou de couvre-feu, et au secteur cargo. Il sera proposé dans trois versions : un avion régional, une configuration VIP de six places et une configuration eCargo.



Motorisé par deux magni360 de magniX, il devrait pouvoir parcourir une distance de 240 à 400 km, atteindre une vitesse de 260 noeuds et emporter une charge utile maximale de 1 130 kg (configuration passager) ou 1 180 kg (configuration cargo). Eviation souligne que son système de batteries est efficace et évolutif, ce qui permettra d'améliorer l'autonomie au fur et à mesure de l'évolution de la technologie.



L'avionneur compte trois clients : Cape Air pour 75 Alice (dont la compagnie précise qu'il pourra prendre en charge 80% de son réseau actuel), Global Crossing pour 50 appareils et DHL pour douze Alice en version eCargo.



(Photo © Eviation)