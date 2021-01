Alaska Airlines reçoit son tout premier Boeing 737 MAX

Alaska Airlines a célébré la livraison de son premier Boeing 737 MAX le 25 janvier. L'appareil, un 737-9, entrera en service le 1er mars sur les lignes au départ de Seattle et à destination de San Diego et Los Angeles.



Alaska Airlines attend 68 Boeing 737 MAX 9 dans les quatre prochaines années et détient des options sur 52 appareils supplémentaires. Treize sont prévus pour 2021, trente pour 2022, treize pour 2023 et douze pour 2024.



Ils doivent remplacer les Airbus de la flotte, hérités de la fusion avec Virgin America.



Southwest Airlines souligne que le premier appareil sera utilisé durant les cinq prochaines semaines pour la formation des pilotes. Ils devront réaliser des vols de démonstration pour vérifier les systèmes de l'appareil et suivre une formation spécifique.



La compagne américaine précise que ses techniciens devront eux aussi suivre une formation de 40 heures sur les différences entre les 737 MAX et les 737 NG, ainsi qu'une formation spécifique de quarante heures également sur les moteurs et les systèmes avioniques.



(Photo © Alaska Airlines)