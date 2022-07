Alaska Air commande huit Embraer E175

(Farnborough 2022) Alaska Air a décidé de passer une nouvelle commande auprès d'Embraer pour huit E175. Elle s'accompagne d'options sur treize exemplaires supplémentaires de l'appareil.



Les E175 seront opérés par Horizon Air. Ils ont une valeur de 1,12 milliard de dollars (options incluses).



Ils seront livrés sur quatre ans à partir du deuxième trimestre 2023, sous la marque Alaska Air dans une configuration triclasse (douze fauteuils de classe affaires, douze de Premium Economy et 52 de classe économique).



Horizon Air est actuellement en train d'homogénéiser sa flotte pour ne plus exploiter que des E175. Elle compte actuellement 31 Q400 et 30 E175. Elle devrait compter 50 E175 au plus tard en 2026.



