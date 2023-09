Alan Joyce quitte son poste de CEO de Qantas de façon anticipée

Triste image pour un départ. Alors que son mandat devait durer jusqu'en novembre, Alan Joyce a décidé d'avancer son départ de son poste de directeur général de Qantas. Il sera effectif le 6 septembre.



Cette décision intervient alors que la compagnie aérienne fait l'objet d'une enquête pour atteinte au droit de la consommation (en ayant notamment annulé des vols dans des délais trop courts et vendu des billets sans informer de l'annulation) et a vu sa réputation fortement entachée.



« Au cours des dernières semaines, l'attention portée à Qantas et les événements passés m'ont clairement fait comprendre que la compagnie devait donner la priorité à son renouveau. La meilleure chose que je puisse faire dans ces circonstances est d'avancer mon départ à la retraite et de passer le relais à Vanessa et à la nouvelle équipe de direction, sachant qu'ils feront un excellent travail », a déclaré Alan Joyce.



Vanessa Hudson reprendra donc pleinement ses fonctions dès le 6 septembre, tandis que les autres nominations qui découlent de sa prise de fonction officielle seront avancées elles aussi.



Alan Joyce a travaillé 22 ans au sein du groupe Qantas et a passé quinze ans à sa tête.