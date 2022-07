AkzoNobel annonce la nomination de Grégoire Poux-Guillaume comme nouveau Directeur général

AkzoNobel a annoncé que Grégoire Poux-Guillaume deviendrait son nouveau Directeur général (CEO) à compter du 1er novembre 2022. Il succédera ainsi à Thierry Vanlancker, membre du Board depuis 2017, et dont le mandat touche à sa fin.



De nationalité française, Grégoire Poux-Guillaume dispose d'une expérience de 25 ans à la tête d'entreprises internationales. Il a notamment été PDG de Sulzer, PDG de GE Grid Solutions (anciennement Alstom Grid) et directeur général de CVC Capital Partners.



Pour rappel, le groupe néerlandais AkzoNobel est spécialisé dans les peintures et revêtements, et notamment pour l'aéronautique civile et militaire (revêtements extérieurs, structures, cabines...).



(Photo © AkzoNobel)