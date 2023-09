Akasa Air : une hémorragie de départs de pilotes en cours

La jeune compagnie aérienne indienne Akasa Air est confrontée à une crise existentielle après la démission brutale de 43 de ses pilotes pour rejoindre des compagnies aériennes rivales.



Le transporteur prévoit d'annuler un total d'environ 600 à 700 vols ce mois-ci si la vague de démissions se poursuit. Les causes mentionnées de ces départs sont de bas salaires, de mauvaises conditions de travail et un manque de sécurité sur l'emploi.



Akasa Air s'est également retournée contre la DGCA pour qu'elle prenne des mesures coercitives contre les pilotes qui n'ont pas respecté un préavis de six mois avant leur départ.



La compagnie low-cost indienne, qui a démarré ses activités en août 2022, aligne aujourd'hui 20 Boeing 737 MAX 8.



(Photo © Akasa Air)