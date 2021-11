Akasa Air signe un contrat de 4,5 milliards de dollars avec Safran

(Dubai Airshow) En choisissant de baser ses opérations sur le Boeing 737 MAX, Akasa Air a conclu un accord d'une valeur de 4,5 milliards de dollars avec Safran.



Il couvre non seulement la fourniture des moteurs - CFM International étant le motoriste exclusif du 737 MAX avec le LEAP-1B - mais aussi des moteurs de rechange et des pièces détachées.



Surtout, Akasa Air a choisi de confier à l'OEM la supervision et la maintenance complète de ses moteurs.



(Photo © Safran)