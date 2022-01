Akasa Air révèle ses projets

Vinay Dube, le CEO d'AKASA Air, a indiqué que la nouvelle compagnie low-cost indienne devrait disposer d'une flotte de 20 avions d'ici l'été 2023, date à laquelle elle planifie son déploiement sur le segment international.



« Nous allons recevoir notre premier Boeing 737 MAX dans la seconde quinzaine d'avril, et notre premier vol commercial devrait avoir lieu fin mai ou début juin », a-t-il déclaré dans une interview accordé au Times of India.



« Au cours des quatre prochaines années, nous introduirons douze à quatorze MAX par an, portant notre flotte à 72 appareils », a ajouté l'ancien PDG de Jet Airways et de GoAir, faisant référence au nombre pour lequel la start-up a passé une commande auprès de Boeing en novembre.



Détenue par SNV Aviation, la compagnie aura son siège social à Mumbai mais est toujours en discussions avec les gestionnaires aéroportuaires pour le choix d'établissement de son principal hub. Hors du pays, elle vise notamment les dessertes sous régionales d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et les pays du Golfe.



Pour rappel, AKASA Air est porté par l'homme d'affaires indien Rakesh Jhunjhunwala qui devrait détenir 40% des actions. D'autres noms connus comme Aditya Ghosh, ex-CEO d'IndiGo, sont cités parmi les actionnaires. La plateforme de location de logements Airbnb et PAR Capital Management, une société d'investissement privée américaine (actionnaire dans Sun Country Airlines), pourraient également y prendre des participations minoritaires.



Le ciel indien est aujourd'hui disputé par une demi-douzaine de transporteurs à bas coût, dont les plus importants sont IndiGo, SpiceJet, Go Air, Air India Express et AirAsia India.



(Image © Akasa Air)