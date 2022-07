Akasa Air peut désormais lancer ses vols en Inde avec ses 737 MAX avant la fin juillet

Akasa Air a annoncé l'obtention de son CTA et prévoit de démarrer ses opérations dans les prochaines semaines avec deux Boeing 737 MAX 8. Akasa Air est basée à Bombay, mais n'a pas encore révélé les destinations de son réseau.



Elle entend cependant assurer des lignes peu couvertes par les nombreuses compagnies présentes sur le marché intérieur indien. Elle vise ensuite des dessertes moyen-courriers internationales vers des pays d'Asie du Sud (en particulier vers le Bangladesh et le Népal), d'Asie du Sud-Est et vers le Golfe persique. La compagnie est dirigée par Vinay Dube, l'ancien PDG de Jet Airways et de GoAir.



La nouvelle compagnie low-cost indienne va exploiter à la fois des 737 MAX 8 et des 737 MAX 8200 (200 sièges), mais n'a pas définitivement annoncé la répartition exacte entre les variantes. Elle avait commandé 72 737 MAX à Boeing lors du salon aéronautique de Dubaï en novembre dernier, un contrat valorisé à près de 9 milliards de dollars.



Elle vise une flotte de 18 appareils d'ici la fin de l'exercice fiscal 2023 et une flotte complète au bout de ses cinq premières années d'opérations, à raison d'une moyenne de 12 à 14 737 MAX réceptionnés par an.



Pour rappel, la maintenance et la surveillance des réacteurs LEAP-1B d'Akasa Air sera assurée par Safran Aircraft Engines, partenaire de GE Aviation dans CFM International.



(Photo © Akasa Air)