Akasa Air peut demander son certificat de transporteur aérien

AKASA AIR a obtenu du gouvernement indien son certificat de non-objection (NOC), un document qui permet désormais à la nouvelle compagnie ultra low-cost indienne de postuler auprès de la direction de l'aviation civile en vue de la délivrance du CTA.



Détenue par SNV Aviation, la startup envisage de démarrer les opérations avec une flotte 737 MAX 8. Des pourparlers suffisamment avancés sont en cours avec l'avionneur américain.



En août dernier, la direction de la compagnie a laissé entendre qu' AKASA AIR pourrait prendre son envol d'ici le premier semestre 2022 et vise une flotte de 70 avions d'ici quatre ans - une commande évaluée à 8,5 milliards de dollars au prix catalogue.



Pour rappel, AKASA AIR est porté par l'homme d'affaires indien Mais Jhunjhunwala qui devrait détenir 40% des actions. D'autres noms connus comme le milliardaire Vinay Dube, ancien PDG de Jet Airways et de GoAir, et Aditya Ghosh, ex-CEO d'IndiGo sont cités parmi les actionnaires. La plateforme de location de logements Airbnb et PAR Capital Management, une société d'investissement privée américaine (actionnaire dans Sun Country Airlines), pourraient également y prendre des participations minoritaires.



Le ciel indien est aujourd'hui disputé par une demi-douzaine de transporteurs à bas coût, dont les plus importants sont IndiGo, SpiceJet, Go Air, Air India Express et AirAsia India.