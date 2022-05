Akasa Air dévoile son premier Boeing 737 MAX

Akasa Air a dévoilé la première image de son Boeing 737 MAX stationné dans l'usine de production de Boeing à Portland aux États-Unis. Immatriculé VT-YAA, l'appareil (MSN 62871) a trois ans et était initialement destiné à la low-cost sud-coréenne TWAY Air.



La startup table désormais sur le mois de juillet pour le démarrage effectif de ses opérations. Elle vise une flotte de soixante-douze 737 MAX au cours des quatre prochaines années, à raison de douze à quatorze MAX livrés par an.



Détenue par SNV Aviation, la compagnie aura son siège social à Mumbai, mais est toujours en discussions avec les gestionnaires aéroportuaires pour le choix d'établissement de son principal hub.



Hors du pays, elle vise notamment les dessertes sous régionales d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et les pays du Golfe.



Akasa Air est portée par l'homme d'affaires indien Rakesh Jhunjhunwala qui devrait détenir 40 % des actions. La direction générale de la compagnie a été confiée à Vinay Dube, l'ancien PDG de Jet Airways et de GoAir. D'autres noms connus comme Aditya Ghosh, ex-CEO d'IndiGo, sont cités parmi les actionnaires.



Le ciel indien est aujourd'hui disputé par une demi-douzaine de transporteurs à bas coût, dont les plus importants sont IndiGo, SpiceJet, Go Air, Air India Express et AirAsia India.



(Photo © Akasa Air)