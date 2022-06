Akasa Air conclut un accord de sale and lease back avec Griffin

Akasa Air a conclu un accord de sale and lease back avec Griffin Global Asset Management, lui permettant de financer cinq Boeing 737 MAX 8.



La jeune compagnie indienne devrait commencer à recevoir ces appareils dans les prochains jours.



Elle prévoit de débuter ses opérations au mois de juillet.



Akasa Air avait officiellement signé un contrat d'acquisition avec Boeing en novembre dernier et prévoit d'intégrer 72 737-8 et 737 MAX 8200 dans les prochaines années.



(Photo © Akasa Air)