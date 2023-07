AJW Group et Azerbaijan Airlines signent de multiples contrats à l'heure de vol pour les flottes Airbus et Boeing

AJW Group a annoncé avoir remporté plusieurs contrats de support de type Power-by-the-Hour (PBH) avec la compagnie Azerbaijan Airlines (AZAL).



La société de maintenance basée au Royaume-Uni va ainsi fournir des services d'assistance complets à la compagnie aérienne nationale de l'Azerbaïdjan pour sa flotte d'Airbus A320ceo, A320neo et Boeing 767 (deux appareils). Les équipements des 787 d'AZAL sont quant à eux couverts par un contrat Total Component Support (TCS) avec Lufthansa Technik.



AZAL compte actuellement 14 Airbus dans sa flotte (quatre A319, six A320, trois A320neo et un A340-600). Elle a récemment placé une commande auprès d'Airbus portant sur l'acquisition de douze nouveaux appareils de la famille A320neo (A320neo et A321neo).



En plus de ces contrats PBH, AJW Group et Azerbaijan Airlines ont également annoncé l'installation de SkyLeather, un cuir synthétique écologique, durable et léger pour le revêtement des sièges de trois A319 et six A320 de la compagnie. SkyLeather est produit par la société serbe Autostop Aviation.



(Photo © AZAL)