Airtelis va acquérir 5 H145 auprès d'Airbus Helicopters

Airtelis, une filiale à 100 % du Groupe RTE, a signé un accord-cadre avec Airbus Helicopters pour l'achat de cinq hélicoptères H145, dont un premier exemplaire en commande ferme. L'accord a été révélé à l'occasion du salon European Rotors qui s'est tenu à Amsterdam cette semaine.



« Le H145 s'est avéré être l'hélicoptère parfait pour nos opérations éoliennes offshore lors de la construction du parc éolien Yeu-Noirmoutier au large de Nantes », a déclaré Laurent Giolitti, président exécutif d'Airtelis. « Nous sommes impatients d'étendre ces opérations avec le H145 et de fournir un soutien au marché des énergies renouvelables » a-t-il déclaré.



Airtelis, basée à Avignon, est spécialisée dans la vente de prestations de travaux héliportés depuis 2011. Elle bénéficie des 60 ans de savoir-faire des Services Travaux Héliportés (STH) de RTE. Elle dispose notamment de quatre hélicoptères (3 H225 et 1 H215). Les H145 devraient quant à eux être exploités et utilisés par Oya Vendée Hélicoptères, filiale d'Airtelis, qui fournit un soutien à l'industrie éolienne offshore.



Oya Vendée Hélicoptères aligne pour sa part trois hélicoptères : H145-D3, un H135 et un AS350 Écureuil.



Airbus Helicopters rappelle que la famille H145 totalise plus de 1700 appareils en service, pour près de 8 millions d'heures de vol.



(Photo © Airbus Helicopters)