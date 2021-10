Airhub Airlines Malta se dote d'une flotte d'Airbus A340

Airhub Airlines Malta, opérateur spécialisé dans les vols en ACMI, s'apprête à lancer des vols en gros-porteurs après avoir immatriculé son premier Airbus A340-300 au registre maltais.



L'appareil (MSN 668, 9H-ZMK, ex-Air Tahiti Nui) était aménagé avec une cabine de 296 sièges, mais a récemment été reconfiguré en zéro LOPA par Aviatic MRO à Siauliai (Lituanie) pour pouvoir transporter du fret en cabine (Preighter).



« L'avion à fuselage large intronisé sera principalement utilisé pour le transport de fret sur des routes long-courriers, y compris des destinations en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Cet ajout nous permettra de répondre aux besoins de l'industrie en matière d'opérations de fret et de fournir des services très demandés dans le monde entier », a déclaré Haris Coloman, le directeur général d'Airhub Airlines Malta.



Un deuxième A340-300 est en cours d'immatriculation et sera introduit sous le numéro de queue 9H-HOP le mois prochain (MSN 938, ex-Air Belgium). La société prévoit d'ajouter jusqu'à 6 gros-porteurs d'ici la fin de l'année.



Airhub Airlines Malta, filiale du groupe Airhub Aviation, n'opérait jusqu'à présent qu'avec des Airbus A320 (MSN 1087, 4328 et 4384). Elle a notamment offert des capacités supplémentaires à LOT, Finnair, Tunisair, Air Malta ou TUI.



(Photo © Airhub Airlines Malta)