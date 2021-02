Aircraft Interiors Middle East et MRO Middle East décalés de trois mois

Les organisateurs des salons Aircraft Interiors Middle East et MRO Middle East ont décidé de décaler les événements de trois mois.



Alors que les deux salons devaient se dérouler en même temps les 2 et 3 mars au Dubai World Trade Center, ils sont désormais prévus pour les 15 et 16 juin.



C'est encore la crise sanitaire qui est responsable de ce décalage : les organisateurs souhaitent garantir la sécurité de leurs visiteurs.



Par ailleurs, les restrictions de voyage sont encore trop lourdes pour qu'entreprises et clients viennent en nombre.