Aircalin veut lancer une liaison directe entre Nouméa et Roissy CDG

C'est peut-être le retour d'une liaison directe entre Paris et la Nouvelle-Calédonie. Georges Selefen, le directeur de la compagnie Aircalin, a annoncé vouloir lancer une ligne avec escale mais avec ses propres appareils entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole en 2026.



Dans une interview accordée au site Les Nouvelles Calédoniennes (LNC) à l'occasion de la réception du deuxième A320neo de la compagnie à l'aéroport La Tontouta de Nouméa le 26 décembre, Georges Selefen précise aussi que la compagnie pourrait acquérir un nouvel avion long-courrier pour assurer cette mission.



« Nous avons également quelques certitudes sur la possibilité d'ajuster la flotte puisqu'avec nos A330neo actuels, nous ne pouvons pas le faire. Il faudra donc réajuster nos avions long-courriers pour pouvoir aller jusqu'à Paris et c'est en ce sens, qu'aujourd'hui, nous travaillons avec Airbus et d'autres avionneurs pour disposer d'offres qui puissent nous permettre de le faire » a-t-il annoncé.



Les appareils envisagés sont logiquement l'A350-900 et le 787-9. La ligne serait alors assurée à raison de deux rotations par semaine avec une escale en Asie du Sud-Est (Singapour ou Bangkok), s'affranchissant ainsi de l'espace aérien russe comparativement aux hypothèses d'une escale de ravitaillement à Tokyo ou Séoul.



Aircalin souhaite ainsi maîtriser la grille tarifaire de bout en bout, ses vols pour la Metropole étant assurés par d'autres transporteurs partenaires sur le segment entre Paris et l'Asie.



Les dernières liaisons directes (avec escale) entre Paris et la Nouvelle-Calédonie étaient assurées par Air France jusqu'en mars 2003 en Boeing 747-400. Aircalin avait alors mis en service ses premiers gros-porteurs (A330-200) entre Nouméa et Tokyo. À noter qu'Air Austral s'est également attaqué à ce marché entre 2009 et 2012 (avec escale à la Réunion et à Sydney).



La flotte d'Aircalin est aujourd'hui composée de deux Airbus A330-900, de deux A320neo et d'un A319 loué auprès d'Amelia.



(Photo © Aircalin)