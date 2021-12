Aircalin peut relancer ses vols internationaux

Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a annoncé la fin de la suspension des vols internationaux. Alors que le virus de la covid-19 circule sur le territoire, il a jugé que la campagne de vaccination était suffisamment avancée pour permettre une réouverture des vols réguliers vers les destinations où la vaccination avance également.



Ainsi, après vingt mois de suspension, Aircalin peut de nouveau transporter ses clients vers Tokyo (puis vers l'Europe) et Tahiti (y compris via Sydney pour les passagers australiens). Ces vols ont repris le 1er décembre.



Les autres destinations restent fermées jusqu'au 26 mars 2022 : l'Australie (où les passagers sans passeport australien ne sont pas encore acceptés), la Nouvelle-Zélande, Fiji et Vanuatu.



Les vols charters se poursuivront en fonction de la demande.



(Photo © Aircalin)