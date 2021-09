Airbus, Vinci Airports et Air Liquide veulent développer ensemble l'usage de l'hydrogène

Airbus, Vinci Airport et Air Liquide ont conclu un partenariat visant à travailler au développement de l'usage de l'hydrogène en aéroport. Vinci Airports a proposé Lyon-Saint Exupéry comme aéroport pilote.



Ainsi, à partir de 2023, une station de distribution d'hydrogène gazeux sera installée sur la plateforme. Elle doit permettre d'alimenter les véhicules au sol, à l'intérieur et aux abords de l'aéroport. « Cette première étape est indispensable pour tester les installations et la dynamique de l'aéroport en tant que hub hydrogène de sa zone d'influence », expliquent les partenaires dans un communiqué.



Puis les infrastructures liées à l'usage de l'hydrogène, liquide cette fois, doivent être développées, afin de permettre l'avitaillement des futurs avions capables de recourir à cette technologie pour voler. Cette étape doit courir de 2023 à 2030.



Par la suite, les trois partenaires prévoient de déployer une infrastructure hydrogène complète, couvrant production, le stockage et la distribution massive d'hydrogène liquide dans l'aéroport. A ce moment-là, et une fois la conception des installations éprouvée, sera évaluée la possibilité de transposer ce type d'infrastructures aux autres aéroports européens du groupe Vinci, afin de créer un réseau hydrogène.



(Image © Airbus)