Airbus va soutenir Aura Aero dans la certification d'ERA

Aura Aero a signé un accord avec Airbus Protect qui met en place une collaboration en vue de la certification de son futur avion régional hybride électrique de 19 places, ERA.



Dans ce cadre, les deux sociétés partageront leur expertise dans les domaines de la sécurité, la cybersécurité, la durabilité et les moyens de production de l'appareil.



Pour Aura Aero, cet accord lui apporte une assurance sur le bon déroulement du processus de certification et la mise en place de la production de série.



Pour Airbus Protect, c'est l'occasion d'étendre son expertise à de nouvelles technologies (propulsion hybride, systèmes entièrement électriques) et à l'aviation générale.