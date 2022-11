Airbus : Un premier A321neo entre en phase d'assemblage final en Chine

Airbus a commencé aujourd'hui l'assemblage final du tout premier A321neo qui sortira de la FALA (Final Assembly Line Asia) à Tianjin, en Chine. Cet appareil sera ensuite livré à son client au début de l'année prochaine.



Fruit d'un partenariat entre Airbus, AVIC et la zone économique spéciale de Tianjin (TJFTZ), la ligne d'assemblage final chinoise d'Airbus avait été inaugurée en 2008. Son premier monocouloir avait quant été livré en juin 2009 à Sichuan Airlines. Seuls les A319/A320 y étaient jusqu'à présent assemblés, avec une transition vers les A320neo et A319neo effectuée à partir de 2017.



L'arrivée de l'A321neo à Tianjin avait annoncé par l'avionneur européen en septembre dernier, une mesure logique alors que le monocouloir le plus capacitaire de sa gamme représente aujourd'hui près de 60% du backlog de sa famille A320neo.



Le site d'assemblage chinois d'Airbus avait livré 555 appareils à des opérateurs chinois ou asiatiques à la fin de l'année 2021. La livraison du 600e exemplaire est quant à elle attendue avant la fin de l'année.



(Photo © Airbus)