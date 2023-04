Airbus : Spirit Airlines réceptionne son 200e monocouloir neuf

La compagnie low-cost américaine Spirit Airlines vient de fêter sa 200e livraison d'un avion neuf par Airbus. Cet Airbus A320neo (MSN 11192, N973NK, motorisé par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney) a été assemblé sur la FAL d'Airbus à Mobile (Alabama) fin mars puis préparé pour sa mise en service au centre de maintenance de Spirit à Detroit (Michigan).



« La livraison du 200e avion par Airbus à Spirit Airlines n'est pas seulement une étape majeure, mais elle reflète également la confiance qu'ils ont dans nos produits qui offrent la meilleure expérience passager que leurs clients exigent, combinée aux opérations économiques et écologiques dont la compagnie aérienne a besoin », a déclaré C. Jeffrey Knittel, le président d'Airbus Americas.



La compagnie basée à Fort Lauderdale (Floride) est passée à une flotte entièrement Airbus en 2006, après avoir longtemps opéré avec des MD-80. Spirit Airlines prévoit d'ajouter 26 nouveaux monocouloirs Airbus à sa flotte en 2023, dont ses premiers A321neo.



Spirit Airlines a été la première compagnie aérienne américaine à réceptionner un A320neo, en 2016. Ses A320neo sont configurés avec 182 sièges (dont 8 sièges recliners à l'avant pour l'option Big Front Seat). La compagnie américaine attend encore plus d'une centaine de monocouloirs de la famille A320neo, dont plus d'une trentaine d'A319neo.



Pour rappel, la quasi-totalité de la flotte de Spirit Airlines est équipée de la solution de connectivité haut débit en bande Ka FlytLIVE de Thales (à l'exception de ses A319 qui doivent quitter la compagnie d'ici le troisième trimestre 2024).



(Photo © Spirit Airlines)