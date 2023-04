Airbus signe un nouveau contrat avec Thai Airways pour le support des équipements de ses A320

Thai Airways vient de renouveler un contrat de support équipements à long terme avec Airbus pour sa flotte de monocouloirs de la famille A320.



La compagnie porte-drapeau thaïlandaise aligne aujourd'hui 20 A320 (motorisés par des V2500), des appareils opérés par sa filiale régionale Thai Smile depuis plus de 10 ans.



Ce contrat est de type Flight Hour Services-Components (FHS-C) et comprend la mise à disposition d'un stock sur site sur l'aéroport de Bangkok Suvarnabhumi, un accès illimité aux pools régionaux d'Airbus, ainsi que des services de réparation et d'ingénierie.



L'avionneur européen a aussi précisé que plus de 1200 appareils étaient actuellement couverts par des contrats FHS à travers le monde.



Thai Airways réfléchit par ailleurs à réintégrer sa filiale Thai Smile pour simplifier sa structure et réduire ses coûts.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)