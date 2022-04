Airbus signe un contrat FHS avec Ultra Air

La jeune compagnie aérienne colombienne Ultra Air signé un contrat FHS (Flight Hours Services) avec Airbus pour sa flotte de monocouloirs de la famille A320.



L'accord de services sur les équipements de la compagnie a été annoncé lors du salon FIDAE qui s'est tenu à Santiago du Chili du 5 au 10 avril. Ultra Air a démarré ses vols le 23 février dernier. Elle dispose d'une flotte de cinq A320ceo (CFM56) qui assurent des vols intérieurs. La compagnie colombienne prévoit d'étendre sa flotte d'A320 pour ouvrir de nouvelles routes dans les années à venir.



Airbus précise qu'il donnera à la compagnie un accès à un pool, qu'il positionnera un stock sur sa base principale à Medellín et qu'il fournira des services de réparation ainsi que des services d'ingénierie.



« La compagnie aérienne bénéficiera d'une disponibilité garantie des pièces et sera bien placée pour sécuriser ses opérations alors que les ajouts d'A320 supplémentaires à sa flotte se poursuivent », a précisé Yohan Closs, responsable des services clients d'Airbus pour l'Amérique latine et les Caraïbes.



Les services FHS d'Airbus couvrent désormais plus de 1 100 avions commerciaux dans le monde, dont 200 pour la seule région de l'Amérique latine.



(Photo © Ultra Air)