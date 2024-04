Airbus sélectionne M1 Composites Technology comme premier atelier de réparation d'aérostructures pour l'A220 en Amérique du Nord

(MRO Americas) Airbus a choisi la société canadienne M1 Composites Technology, implantée à Laval (Québec), près de Montréal, pour fournir des services de réparation pour des pièces d'aérostructures concernant la famille A220.



Ces pièces propriétaires d'Airbus seront alimentées par Satair, filiale d'Airbus Services spécialisée dans les pièces détachées, en mettant l'accent sur des pièces structurelles, les surfaces mobiles, les gouvernes de profondeur, les winglets ainsi que sur d'autres éléments.



« Avec plus de 150 A220 en exploitation dans les flottes de compagnies aériennes basées en Amérique du Nord aujourd'hui, et plus de 240 prévus dans les années à venir, nous sommes résolument concentrés sur le service local à nos clients et opérateurs, et sur la fourniture d'un soutien de réparation capable et de haute qualité sur ce marché clé pour Airbus et Satair » a annoncé Alexandra Cros, directrice du soutien clients A220 chez Airbus.



À la fin du mois de mars, la famille A220 d'Airbus avait été commandée à 914 exemplaires par près d'une trentaine de clients.



(Photo © Airbus)