Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital reprennent Aubert & Duval

Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital ont signé un protocole d'accord avec Eramet en vue de reprendre Aubert & Duval. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre.



Les trois partenaires vont créer une coentreprise spécifiquement dans ce but, qui sera détenue par chacun à parts égales. Cette acquisition leur permettra de sécuriser leur approvisionnement stratégique et le développement de nouveaux matériaux pour leurs programmes. Aubert & Duval est en effet notamment spécialisé dans les aciers spéciaux, les superalliages et le titane, essentiels aux secteurs aéronautique et de défense.



Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital prévoient par la suite de transformer la société pour la consolider, comme l'explique Guillaume Faury, le président d'Airbus : « La reprise de la société couplée à un ambitieux plan de transformation devra permettre de restaurer l'excellence opérationnelle et la confiance du marché vis-à-vis d'Aubert & Duval, et de créer à moyen et long termes un leader européen compétitif face à la concurrence mondiale et de réduire le risque géopolitique d'approvisionnement. »



Olivier Andriès, le directeur général de Safran, précise quant à lui que « Safran assurera le rôle principal dans la direction opérationnelle de la société », dont la reprise « assurera une souveraineté nationale à [ses] programmes stratégiques de moteurs disruptifs civils et militaires ».



Le chiffre d'affaires d'Aubert & Duval avoisine les 500 millions d'euros et la société emploie 3 600 personnes, principalement en France.