Airbus, Rolls-Royce, Safran et Singapore Airlines veulent prouver leur engagement en faveur du SAF

(Singapore Airshow) Airbus, Rolls-Royce, Safran et Singapore Airlines ont signé une déclaration mondiale pour le carburant durable d'aviation, qui doit montrer leur engagement en faveur de la décarbonation de l'aviation, dont la première étape est le recours à ce carburant durable (SAF).



Avec cette déclaration, les industriels s'engagent à promouvoir l'utilisation du SAF, l'indispensable accélération de son développement, de sa production et de sa distribution. Ils appellent également leurs partenaires à s'engager dans la même direction.



Les signataires s'engagent ainsi par exemple à rendre leurs nouveaux produits (avions et moteurs) compatibles avec l'utilisation de 100% de SAF d'ici 2030 et à étudier comment atteindre un objectif similaire sur la flotte actuelle, poursuivre les efforts pour réduire la consommation de carburant des avions, poursuivre la recherche sur des systèmes alternatifs (hydrogène, électrique, hybride électrique)...



Un fournisseur de carburant signataire s'engagerait de son côté à augmenter sa production et trouver un maximum de ressources durables pour soutenir la demande. Une compagnie aérienne, comme Singapore Airlines l'a donc fait en premier, s'engagerait à recourir le plus possible au SAF dans ses opérations, un aéroport à développer les infrastructures nécessaires etc. Autant d'engagements qui avaient déjà été pris à titre individuel mais pourraient donc faire l'objet d'un travail conjoint à travers toute la chaîne.