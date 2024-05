Airbus a conclu un accord avec Thai Airways International Public Company Limited (THAI) pour moderniser sa flotte de 20 monocouloirs A320ceo avec des sièges inclinables en classe affaires. Il s'agit du premier contrat de modification cabines remporté par Airbus pour une flotte de monocouloirs dans la région Asie-Pacifique.



Airbus Services supervisera l'installation de 12 sièges en classe affaires sur les appareils qui ne comprendront plus que 144 sièges en classe économique (168 à 174 sièges aujourd'hui). Le projet de rénovation devrait démarrer d'ici la fin de l'année. Une connectivité Wi-Fi sera également installée en cabine.



Pour rappel, ces 20 monocouloirs proviennent de l'ancienne filiale régionale de Thai Airways ; Thai Smile. Cette filiale avait été créée en 2012 pour se concentrer sur les routes régionales et intérieures de la compagnie, à un moment où elle se séparait de sa flotte d'A300-600R. Son but était de mieux pouvoir rivaliser avec le développement des compagnies low-cost en Thaïlande. Thai Smile avait effectué ses derniers vols le 31 décembre 2023.



À noter que Thai Airways doit également réceptionner dix Airbus A321neo entre 2025 et 2026.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)