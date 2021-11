Airbus remporte deux nouveaux contrats FHS en Afrique

Airbus a signé deux nouveaux contrats FHS (Flight Hour Services) avec des clients basés en Afrique. Il s'agit d'Air Tanzania pour ses quatre A220-300 et d'Uganda Airlines pour ses deux A330neo (A330-800).



Ces deux compagnies aériennes bénéficieront de services matériels complets, y compris des stocks positionnés sur leurs bases opérationnelles, l'accès aux pools de pièces de rechange d'Airbus et aux services d'ingénierie et de réparation dans le monde entier. Airbus garantira la disponibilité des pièces de rechange, générant de la valeur grâce à une disponibilité accrue de la flotte et à des économies sur les coûts de maintenance opérationnelle.



L'avionneur européen explique aussi que la flotte couverte par les services FHS avait augmenté de plus de 25% au cours des deux dernières années, pour atteindre plus de 1100 appareils aujourd'hui.