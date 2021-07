Airbus rejoint le consortium SAF+

Airbus a conclu un protocole d'accord avec le consortium canadien SAF+ pour collaborer au développement et à la production de carburant durable d'aviation en Amérique du Nord. Un nouvel écosystème vient ainsi d'être lancé.



L'avionneur apportera son expertise technique et de certification, ses capacités d'analyse économique et une aide à la communication.



SAF+ prévoit de construire et exploiter une usine pilote produisant du « Power-to-Liquid synthetic e-fuel (PtL) », un carburant obtenu par la captation du CO2 émis par les industriels et sa synthétisation avec de l'hydrogène vert. Située près de Montréal, cette usine pourrait être opérationnelle dès cette année et vise la production de 30 millions de litres de carburant en 2025.



Le consortium SAF+ regroupe notamment Air Transat - qui s'est engagée à acheter une part importante de la production future -, Hydro-Québec, l'aéroport de Montréal, l'école polytechnique de Montréal et Aéro Montréal.



(Infographie © Airbus)