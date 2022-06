Airbus pousse son H145M à cinq pales auprès de l'armée allemande

Airbus Helicopters a profité du salon ILA à Berlin pour annoncer qu'il s'était associé à une équipe d'industriels en vue de proposer son H145M à cinq pales à la Bundeswehr.



Baptisée « LUH SK - Team H145M », cette équipe comprend ainsi ecms Aviation Systems, Hensoldt Sensors, Hensoldt Avionics, Liebherr-Aerospace, Rohde & Schwarz, Safran Helicopter Engines et ZF Luftfahrttechnik. D'autres partenaires pourront aussi rejoindre le programme ultérieurement.



« Nous avons un produit solide avec une disponibilité très élevée, des délais de livraison courts garantis et nous avons organisé le support du système d'armes avec un grand nombre d'entreprises allemandes », déclare Wolfgang Schoder, directeur général d'Airbus Helicopters en Allemagne. « Avec la formation de l'équipe, nous offrons à la Bundeswehr une configuration complète qui peut être obtenue rapidement et efficacement » a-t-il ajouté.



L'hélicoptériste européen précise que les besoins de la Bundeswehr pourraient aller jusqu'à 55 hélicoptères. Ils devraient être produits à Donauworth (Bavière).



le H145M est déjà en service dans les forces armées allemandes depuis 2015. Pour rappel, le nouveau rotor à cinq pales apporte une maintenance simplifiée tout en permettant d'augmenter la charge utile de 150 kg, soit 1,91 tonne. L'hélicoptère est motorisé par deux turbines Arriel 2E de Safran Helicopter Engines gérées par un FADEC (Full Authority Digital Engine Control).



La version militaire de l'hélicoptère biturbine polyvalent est déjà en service en Hongrie (20), en Allemagne (15), en Serbie (9), en Thaïlande (5) et au Luxembourg (2). L'armée américaine aligne quant à elle 460 hélicoptères UH-72 Lakota, un dérivé du H145M produit aux États-Unis.



(Photo © Airbus Helicopters)