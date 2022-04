Airbus place trois C295 en Angola

La République d'Angola sera le 38e pays opérateur de l'avion turbopropulsé C295 d'Airbus Defence & Space. Luanda vient de placer une commande ferme pour trois appareils.



Deux avions seront livrés en version de surveillance maritime (MSA) et joueront un rôle clé pour les missions de recherche et de sauvetage (SAR), le contrôle de la pêche illégale, la surveillance des frontières, le soutien en cas de catastrophes naturelles et les missions de collecte de renseignements, entre autres. Ils seront équipés du système de mission FITS (Fully Integrated Tactical System) développé par Airbus ainsi que de capteurs à la pointe de la technologie. Le troisième sera quant à lui livré en version de transport tactique.



La force aérienne nationale d'Angola alignait déjà des C-212 Aviocar (deux C-212-300/-300MP restant sur une douzaine de C-212 livrés), au milieu d'une flotte essentiellement constituée d'avions de fabrication soviétique ou russe.



Airbus précise que les trois appareils seront équipés de la suite avionique Pro Line Fusion de Collins Aerospace, conformément au programme d'amélioration du poste de pilotage des appareils lancé en novembre 2019.



Aucune date de livraison n'a été avancée.



Le groupe aéronautique européen avait décroché une commande portant sur deux C295 pour la Serbie en février, alors décrit comme le 36e opérateur, avec des livraisons à partir de la fin 2023.



Un potentiel 37e opérateur aurait-il signé pour l'avion multi-missions d'Airbus au cours des deux derniers mois ?



(Image © Airbus)