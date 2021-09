Airbus place deux A400M au Kazakhstan

Le Kazakhstan sera le neuvième opérateur de l'avion de transport militaire A400M d'Airbus. Le pays d'Asie centrale vient en effet de commander deux exemplaires à la branche Defence & Space de l'avionneur européen. La livraison du premier exemplaire est attendue pour 2024.



« L'A400M deviendra la pièce maîtresse des opérations de transport aérien tactique et stratégique du Kazakhstan », a déclaré Michael Schoellhorn, CEO d'Airbus Defence & Space, dans un communiqué.



« Ce nouveau contrat à l'exportation porte à 176 le nombre total d'A400M commandés, et ce chiffre devrait encore croître prochainement. Avec plus de 100 appareils livrés et 100 000 heures de vol cumulées, l'A400M a démontré ses capacités et atteint le degré de maturité qu'attendaient de nombreux clients potentiels » a-t-il ajouté.



Ce nouveau contrat à l'export de l'A400M s'accompagne également d'un protocole d'accord (MoU) pour des services de maintenance et de formation ainsi que sur les premières étapes de la création d'un centre de maintenance pour les C295 sur place.



Le Kazakhstan aligne en effet un total de neuf avions de transport militaire C295 d'Airbus Defence & Space, des appareils livrés à partir de 2013. Huit d'entre eux sont utilisés par les Forces de défense aérienne kazakhes, le neuvième étant rattaché au Service des frontières de la République du Kazakhstan.



(Image © Airbus)