Airbus passe le cap du millier de commandes nettes cette année

Le salon du Bourget a produit son effet sur le carnet de commandes d'Airbus. A la fin du mois de juin, il totalise 1 044 commandes nettes (contre 144 en mai), un nombre porté par les accords conclus avec IndiGo et Air India au salon.



Airbus a en effet pu inscrire 902 appareils (bruts) supplémentaires à son carnet de commandes en juin. Pour le moment, le plus gros contrat, celui d'IndiGo, fait état de 125 A320neo et 375 A321neo commandés mais l'avionneur précise que la répartition exacte entre les deux types d'appareils sera définie plus tard.



Plusieurs commandes ont également été enregistrées au cours du mois de la part de six clients dont les identités n'ont pas été révélées, pour un total de douze A220-300, 28 A320neo, 38 A321neo, six A330-900 et dix A350-900.



Du côté des livraisons, au bout de six mois, Airbus se rapproche de la moitié de son objectif annuel de 720 livraisons sans toutefois l'atteindre encore, avec 316 appareils remis à 73 clients. Toujours ralenti dans sa montée en cadences par les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, l'avionneur a pu livrer 72 appareils sur le mois de juin (six A220-300, 25 A320neo, 32 A321neo, deux A330-900 et sept A350).



(Image © Airbus)