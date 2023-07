Airbus ouvre un centre de développement pour les ailes de nouvelle génération à Filton

Airbus a inauguré un nouveau centre technologique au sein de ses installations de Filton, au Royaume-Uni, destiné à développer des démonstrateurs d'ailes de nouvelle génération.



Ce Wing Technology Development Centre (WTDC) doit permettre à l'avionneur d'accélérer le travail de conception et de test sur les ailes des appareils de prochaine génération et optimiser leurs performances.



Dans ce domaine, les recherches s'orientent en effet sur des ailes plus longues, plus fines et plus légères pour réduire la consommation de carburant des futurs appareils commerciaux.



Sue Partridge, responsable du site de Filton et du programme Wing of Tomorrow d'Airbus, explique que le centre permettra « d'ancrer les recherches dans la pratique ». Alors que le deuxième démonstrateur d'aile vient d'être achevé, « il sera préparé au WTDC pour les essais structurels dans notre Centre intégré de recherche et de technologie aérospatiales (AIRTeC).



(Photo © Airbus)