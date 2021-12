Airbus officialise une commande de l'Espagne pour 36 nouveaux hélicoptères H135

Les ministères espagnols de la Défense et de l'Intérieur ont confirmé une commande auprès d'Airbus Helicopters portant sur 36 nouveaux hélicoptères H135. Ce contrat avait été annoncé par le gouvernement espagnol en juin et en novembre derniers, avec une enveloppe budgétaire allouée de 310 millions d'euros.



Le ministère de la Défense recevra 18 hélicoptères qui seront exploités par l'armée de l'air et la marine tandis que le ministère de l'Intérieur prendra également livraison de 18 hélicoptères qui seront exploités par la police nationale et la Guardia Civil. Les livraisons commenceront dès le second semestre 2022. La marine espagnole et à l'armée de l'air espagnole seront de fait de nouveaux utilisateurs du H135.



Les nouveaux hélicoptères biturbines légers vont permettre d'harmoniser d'avantages les flottes des différentes forces armées espagnoles, avec des synergies attendues dans la formation et la maintenance. L'armée de terre espagnole exploite déjà 16 hélicoptères H135. Quant au ministère de l'Intérieur, il dispose de 31 hélicoptères de la famille H135 pour la police nationale et la Guardia Civil. Les 18 nouvelles machines viendront remplacer les vénérables Bo105 de MBB encore en service.



Le choix concernant la motorisation des nouveaux H135 n'a pas été avancé. Les actuels H135 espagnols disposent des deux motorisations proposées (Arrius 2B2 de Safran Helicopter Engines pour l'armée de terre et PW206B de Pratt & Whitney Canada pour la Guardia Civil).



L'hélicoptériste européen précise que près de 1350 hélicoptères H135 sont aujourd'hui utilisés par 300 opérateurs dans 64 pays. La flotte a accumulé 6 millions d'heures de vol.



(Photo © Airbus Helicopters)