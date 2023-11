Airbus : NAVBLUE va percer en Chine

NAVBLUE, la filiale d'Airbus spécialisée dans les opérations aériennes et la gestion du trafic aérien, a signé un accord de coopération à long terme avec l'organisme chinois ATMB (Air Traffic Management Bureau) pour créer la base de données de navigation embarquée conforme aux exigences chinoises en matière de sécurité des données.



Cet accord s'inscrit dans le prolongement de la coopération en cours entre ATMB et Airbus depuis 2014 concernant la coopération stratégique sur la nouvelle technologie de gestion du trafic aérien. Grâce à lui, la base de données de navigation NAVBLUE (NAVBLUE Navigation Database) pourra pour la première fois être disponible pour les compagnies aériennes chinoises. NAVBLUE assistera les autorités chinoises dans la mise en place d'un système de certification-qualité des données aéronautiques.



« A travers cet accord de coopération, NAVBLUE travaillera étroitement avec le gouvernement chinois et les autorités locales pour soutenir la croissance de l'industrie aéronautique dans le pays, et avec son expertise en traitement de données, aidera les compagnies chinoises dans leurs opérations au quotidien » a déclaré Marc Lemeilleur, CEO de NAVBLUE.



Après une période d'essai avec des compagnies aériennes chinoises, NAVBLUE Navigation Database sera progressivement déployé auprès des compagnies aériennes du pays.



L'ATMB est une division de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) qui gère les services nationaux de la circulation aérienne, les communications de l'aviation civile, la navigation, la surveillance ainsi que les services de météorologie aéronautique et d'information de vol dans l'Empire du Milieu.



(M. WEN Xuezheng, Vice Directeur Général de Air Traffic Management Bureau

M. Marc Lemeilleur, CEO de NAVBLUE. Photo © NAVBLUE)