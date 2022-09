Airbus met des pièces d'A380 aux enchères

C'est une nouvelle vente aux enchères exceptionnelle qui va se dérouler les 13, 14 et 15 octobre. Airbus va mettre en vente 380 lots de pièces et objets liés à l'A380.



Les pièces ont été récupérées lors du démantèlement de MSN013 (ex-Emirates) par Tarmac Aerosave. Plus de 500 éléments seront proposés, parfois sous leur forme brute (lampes, bar, escalier, hublots, sièges, aubes de réacteur) et parfois transformées. En effet certaines pièces ont été peintes par des artistes, d'autres ont été fabriquées à partir de chutes de matières (longboards, skates ou surfs).



La vente est organisée au profit de la Fondation Airbus et de l'association AIRitage, qui verseront les bénéfices à des missions humanitaires et de sauvegarde du patrimoine aéronautique.



Elle se déroulera à Toulouse et sur Internet, et sera supervisée par le commissaire priseur Marc Labarbe.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)