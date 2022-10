Airbus livre son 500e A350 et introduit de nouvelles améliorations à l'appareil

Airbus a célébré la livraison de son 500e A350. L'A350-900 a été remis à Iberia, au cours d'une cérémonie à Toulouse.



Cette étape symbolique a été franchie huit ans après l'entrée en service de l'appareil (en janvier 2015 auprès de Qatar Airways). Depuis, l'appareil a transporté 225 millions de passagers et officié sur plus de 900 routes pour 39 compagnies aériennes.



Cette livraison marque l'introduction d'un nouveau standard de production qui apporte des améliorations de performances sur les deux versions passager de l'appareil. Airbus explique ainsi que l'optimisation de certains systèmes et structures ajoutée à l'augmentation de l'utilisation de matériaux avancés ont permis de réduire la masse de jusqu'à 1,2 tonne. La masse maximale au décollage a ainsi été relevée de trois tonnes.



Des améliorations ont également été apportées en cabine pour augmenter la largeur de la cabine au niveau des accoudoirs, dont l'avionneur affirme qu'elle permet d'ajouter jusqu'à une trentaine de fauteuils dans une configuration triclasse.



Le carnet de commandes d'Airbus compte encore plus de 400 appareils.



(Photo © Hervé Goussé pour Airbus)