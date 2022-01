Un an après le lancement du programme d'avion d'affaires, Airbus livre le premier ACJ TwoTwenty à Comlux.



L'appareil a quitté la chaîne d'assemblage de Mirabel pour rejoindre Indianapolis, où se trouvent le centre de complétion de Comlux et où la cabine VVIP sera installée.



Le premier appareil doit entrer en service au début de l'année 2023. Il appartient à FIVE.



Pour rappel, Comlux a été choisi comme partenaire exclusif pour l'aménagement des quinze premiers ACJ TwoTwenty, dont six ont été commandés par la société.



(Photo © Airbus)