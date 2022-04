Airbus livre 63 appareils au mois de mars et supprime des A330neo d'AirAsia X

Airbus a annoncé avoir livré 63 appareils à 38 clients au mois de mars. Ils se répartissent entre cinq appareils de la famille A220, 49 de la famille A320neo, trois A330 (dont deux neo) et six A350.



L'avionneur souligne qu'il a livré 142 appareils depuis le début de l'année. Il a toutefois dû soustraire deux appareils destinés à Aeroflot, dont la livraison avait été enregistrée en décembre 2021 mais qui n'ont pas pu être livrés en raison des nouvelles sanctions économiques mises en place fin février à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



Airbus indique également qu'il a enregistré 104 commandes en mars. Deux clients qui ont souhaité rester anonymes pour le moment se sont fermement engagés sur cent appareils de la famille A320neo (le premier sur treize A320neo et 41 A321neo, le second sur 46 A320neo), tandis qu'un client privé a commandé un A320neo. Enfin, Iberia s'est engagée sur trois A321neo le 21 mars.



Depuis le début de l'année, les commandes brutes atteignent ainsi 253 appareils. Elles s'accompagnent toutefois de 170 annulations (dont 83 A330neo, notamment une partie d'une ancienne commande d'AirAsia X), qui portent le résultat net à 83 appareils.



(Photo © Airbus)