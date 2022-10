Airbus livre 55 appareils et enregistre des commandes pour 13 autres en septembre

Airbus a publié son bilan mensuel. Il fait état de la livraison de 55 appareils au mois de septembre, répartis entre quatre A220-300, 42 monocouloirs de la famille A320neo, cinq A330neo et quatre A350.



Dans ces livraisons figurent notamment les deux derniers A330-800 attendus par Kuwait Airways. La plus petite version de l'A330neo ne doit ainsi plus être livrée qu'à Air Greenland (un appareil) et Garuda (quatre appareils), les flottes de Kuwait Airways et Uganda Airlines étant complètes.



Depuis le début de l'année, 437 avions ont ainsi été remis à 66 clients - avec un objectif de 700 livraisons sur l'année.



L'avionneur annonce avoir également enregistré des commandes pour treize appareils. Cela englobe un contrat pour deux A330-900 et un autre pour quatre A321neo pour des clients qui n'ont pas souhaité être identifiés, un A320neo destiné à un usage privé, ainsi que trois A320neo et trois A321neo pour Sichuan Airlines.



Depuis le début de l'année, Airbus a enregistré des commandes brutes pour 856 appareils (647 appareils nets).



(Parmi les événements du mois se compte la livraison du premier A320neo destiné à FlyArystan, la filiale low-cost du groupe Air Astana, le 28 septembre. Photo © Airbus SAS 2022 Hervé Goussé - Master films)