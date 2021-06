Airbus livre 50 appareils au mois de mai

Airbus a annoncé avoir livré une cinquantaine d'appareils au mois de mai, à 32 clients. Ces livraisons consistent en quatre A220-300, 41 appareils de la famille A320, un A330-900 (pour Delta Air Lines), trois A350-900 (pour Aeroflot et Turkish Airlines) et un A380 (pour Emirates).



Depuis le début de l'année, l'avionneur a ainsi livré 220 appareils à 61 clients.



En ce qui concerne les commandes, le carnet s'est enrichi de sept avions en mai, deux A320neo pour Volaris et cinq A350 pour Lufthansa.



Le solde de commandes nettes reste toutefois négatif depuis le début de l'année, Airbus ayant enregistré 94 commandes mais 125 annulations.



(Photo © Airbus)