Airbus livre 49 appareils en février

Airbus a livré 49 appareils à 32 clients au mois de février. Les livraisons se répartissent entre quatre A220, 36 appareils de la famille A320neo, trois A330 et six A350 (dont un remis à Aeroflot juste avant l'annonce des sanctions à l'encontre de la Russie).



L'avionneur a ainsi remis 79 appareils depuis le début de l'année.



Il a par ailleurs enregistré 113 commandes. Elles portent sur une cinquantaine d'appareils de la famille A320neo de la part de trois compagnies (Aer Lingus, Jazeera Airways et une compagnie non identifiée), une cinquantaine d'A220-300 (pour Aviation Capital et JetBlue), sept A350F (Singapore Airlines) et trois A330-900 (Kuwait Airways).



Depuis le début de l'année, 149 commandes brutes ont ainsi été enregistrées. Les commandes nettes atteignent quant à elles 55 appareils, notamment à cause de l'annulation par Airbus des contrats avec Qatar Airways.



