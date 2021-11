Airbus livre 36 appareils en octobre

Les cadences se maintiennent chez Airbus. L'avionneur a livré 36 appareils au mois d'octobre (40 en septembre), remis à 23 clients.



Ces livraisons comptent deux A220-300, 32 appareils de la famille A320 (dont dix-sept A320neo et douze A321neo), un A350 et un A380.



En parallèle, Airbus a enregistré des commandes pour 22 appareils (six A321neo pour Pegasus, quinze pour Jet2.com et un A320neo pour SkyExpress).



Depuis le début de l'année, l'avionneur a ainsi pu livrer 460 appareils à 76 clients. Il a également remporté des commandes pour 292 appareils (en commande brute) mais enregistré des annulations pour 167 autres, laissant le niveau des commandes nettes à 125 appareils.



(Photo © Airbus)