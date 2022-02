Airbus livre 30 appareils en janvier

Airbus a annoncé qu'il avait livré trente appareils à 20 clients au cours du mois de janvier. Ils se répartissent entre deux A220, treize A320neo, onze A321neo et quatre A350.



En parallèle, l'avionneur européen a enregistré des commandes pour 36 appareils. La seule commande identifiée est celle d'Azorra pour 22 A220 mais deux clients restés anonymes ont également acquis six A320neo et huit A321neo.



Le carnet de commandes fait également état de l'annulation des cinquante A321neo initialement destinés à Qatar Airways, ainsi que de deux A350-1000.



A cause de cela, le bilan du mois reste négatif de seize appareils.



(Photo © Airbus)