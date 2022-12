Airbus : Le contrat des A400M indonésiens est finalisé

Le contrat de vente des Airbus A400M destinés à l'Indonésie est entré en vigueur et sera ajouté au carnet de commandes de l'avionneur pour cette année.



L'information a été révélée par le directeur des avions militaires d'Airbus Jean-Brice Dumont à l'occasion du Trade Media Briefing 2022 organisé par Airbus Defence & Space les 12 et 13 décembre.



Les A400M seront livrés à la Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) dans une configuration multirôle de ravitaillement et de transport.



Le ministère indonésien de la Défense avait signé un accord avec Airbus portant sur l'acquisition de deux A400M à l'occasion du dernier salon Dubai Airshow en novembre 2021. Cet accord s'accompagnait d'une lettre d'intention prévoyant l'acquisition de quatre appareils supplémentaires, ainsi qu'une suite de services dans la formation et la maintenance.



Bien que la finalisation de ce contrat était annoncée d'office pour 2022, des négociations complexes entre l'avionneur et Jakarta ont retardé son entrée en vigueur à cause de l'augmentation de certains matériaux comme le titane suite à l'invasion de la l'Ukraine par la Russie, remettant en cause la viabilité de l'accord.



L'Indonésie deviendra donc le deuxième opérateur de l'A400M dans la région Asie-Pacifique, après la Malaisie. L'Indonésie compte sur l'A400M pour améliorer ses capacités tactiques air-air et dans certaines missions critiques comme le largage de parachutistes ou le transport de charges lourdes.



(Image © Airbus DS)